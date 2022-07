Pomoc dla pracowników firm objętych restrykcjami. Zmiany w ustawie sankcyjnej

czytaj dalej

Sejm przyjął większość poprawek, zaproponowanych przez Senat, do ustawy o pomocy kredytobiorcom. Przepisy przewidują wprowadzenie tak zwanych wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. Jedna z poprawek uściśla, że prawo do wakacji kredytowych dotyczy wszystkich umów o kredyt hipoteczny w PLN, także tych zawartych przed 2017 rokiem. Teraz przepisy trafią do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.