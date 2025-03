Szef KRRiT znów przegrywa w sądzie

- Dzisiejszy wyrok to świetna informacja dla wszystkich niezależnych mediów i potwierdzenie wartości przyświecających dziennikarstwu w demokratycznym społeczeństwie. To właśnie w ich obronie, w obronie wolności słowa toczył się przede wszystkim spór z KRRiT - skomentował decyzję sądu Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET w komunikacie prasowym Grupy Eurozet.

KRRiT ukarała Radio ZET

"Z ustaleń dziennikarza, zweryfikowanych w niezależnych źródłach, wynikało, że strona polska, co prawda, wiedziała o wjeździe pociągu specjalnego z Ukrainy, ale nie została z wyprzedzeniem poinformowana, że jedzie nim Wołodymyr Zełenski w celu odbycia podróży do USA . Mogło to być skutkiem spadku zaufania do polskich służb po głośnej aferze z granatnikiem komendanta policji" - opisano w komunikacie.