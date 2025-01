Prokuratura: wniosek o ekstradycję Samera A. został przekazany

Co z ekstradycją Samera A.? Dalsze kroki

Zapytana o dalsze kroki w sprawie i ewentualne ramy czasowe prok. Adamiak przekazała, że w tej sprawie może się posiłkować jedynie doświadczeniem wciąż toczącego się postępowania ekstradycyjnego w sprawie Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. - Niewątpliwie wniosek z załącznikami musi trafić do Ministerstwa Sprawiedliwości ZEA, tam zostanie poddany ocenie, czy spełnia określone warunki. Wtedy ministerstwo zdecyduje o przekazaniu wniosku na drogę postępowania sądowego – poinformowała prok. Adamiak. Rzeczniczka zwróciła uwagę, że doświadczenie ze sprawy Sebastiana M. wskazuje, że jedyny terminem, o jakim można mówić w przypadku postępowania ekstradycyjnego w ZEA, to czas możliwości stosowania tymczasowego aresztowania. - Prawo emirackie przewiduje możliwość stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu ekstradycyjnym maksymalnie przez 60 dni – powiedziała Adamiak. Dodała, że po tym terminie – w przypadku Sebastiana M. – postępowanie nadal się toczy, a wobec podejrzanego stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, które zgodnie z zapewnieniem władz ZEA gwarantują obecność Sebastiana M. na terytorium ZEA. - Analogicznie może być w przypadku Samera A., ale jest to jedyny termin, o którym – na podstawie naszego doświadczenia – możemy mówić i się powoływać - wskazała.

Samer A. jest poszukiwany

W ubiegłą środę szef MZ Adam Bodnar poinformował, że poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były członek zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen), został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przypomniał, że jest on współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen SA na ok. 370 mln dol. Przekazał też, że prokuratura w bliskiej współpracy z polskim MSZ "pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski". W śledztwie ws. spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS) dotychczas wystąpiono z wnioskami o pomoc prawną do Szwajcarii, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwóch b. członków zarządu tej spółki jest poszukiwanych listami gończymi – informowała warszawska prokuratura. Niedawno – w grudniu 2024 r. – warszawski sąd rejonowy postanowił o tymczasowym aresztowaniu b. członków zarządu OTS. Wnioskowała o to prokuratura, aby rozpocząć ich poszukiwania. Po uwzględnieniu wniosku o areszt prokurator wydał postanowienia o poszukiwaniu obu podejrzanych listami gończymi. Sprawa zaliczek wypłaconych przez OTS była jednym z powodów nieudzielenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu w czerwcu 2024 r. absolutorium poprzedniemu zarządowi spółki, gdy prezesem był tam Daniel Obajtek. W uzasadnieniu przyjętych przez akcjonariuszy uchwał dotyczyły one łącznie 11 osób. Wskazano wówczas m.in. "niedopełnienie obowiązków w sprawowaniu kierownictwa strategicznego i operacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółki Orlen Trading Switzerland", a związanych z wdrożeniem obowiązujących dla grupy Orlen polityki i wewnętrznych zasad w zakresie wydatkowanych kwot, w tym związanych z przygotowaniem do transakcji handlowych. W grudniu 2024 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie postanowiło z kolei, że spółka będzie mogła dochodzić roszczeń o naprawienie szkód przez byłych członków zarządu, przy czym roszczenia mogą obejmować niekorzystne decyzje inwestycyjne, jak również działania związane właśnie ze spółką OTS. Podczas obrad akcjonariuszy obecny prezes Orlenu Ireneusz Fąfara wyjaśnił, że w sprawie przedpłat na ropę naftową zamawianą za pośrednictwem OTS, "postępowanie w Szwajcarii toczy się przy zaangażowaniu renomowanych firm światowych o charakterze prawnym detektywistycznym, przy współpracy z prokuraturą Szwajcarii i władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich". Orlen jest zdeterminowany, aby odzyskać zaliczki wypłacone przez zależny Orlen Trading Switzerland pośrednikom za dostawy ropy naftowej, które nie zostały zrealizowane – informowała 8 stycznia spółka. Jak podkreślił Orlen, przedpłaty dokonane w 2023 r. w wysokości 400 mln dolarów, bez odpowiednich zabezpieczeń, nie są standardową praktyką rynkową. Spółka przypomniała, że z tego powodu w kwietniu 2024 r. dokonała odpisu w skonsolidowanym wyniku w wysokości 1,6 mld zł. Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że – dla porównania – w latach 2018-2023 zawarł ponad tysiąc transakcji zakupu ropy naftowej na ponad 100 mld zł "i nie zapłacił w tym czasie ani razu przedpłaty"