Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych, z programu SAFE trafi do Polski - przekazał we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał premier Donald Tusk.

"Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego" - napisał we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Jak zaznaczył, rząd chce, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego, obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych. "To będzie także wsparcie zdolności strategicznych, ochrona infrastruktury krytycznej, mobilności wojsk oraz cyberprzestrzeni" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń

Tusk: udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

Wcześniej we wtorek, przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk zapowiadał, że "Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia".

- Nie chcę zapeszyć, ale z całą pewnością będziemy mogli mówić o absolutnie dominującej pozycji Polski, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środków - mówił premier.

Później Donald Tusk napisał, że 43,7 miliarda euro z europejskiego funduszu na rzecz bezpieczeństwa SAFE dla Polski to "zdecydowanie najwięcej ze wszystkich państw UE".

"To tanie pożyczki rozłożone na 45 lat. Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał szef rządu.

Rozwiń

O pożyczkach w ramach SAFE

Program preferencyjnych pożyczek SAFE jest elementem planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję. Z puli 150 mld euro KE przyznała Polsce najwięcej - 43,7 mld euro. Drugim w kolejności największym beneficjentem jest Rumunia (16,7 mld euro), trzecim wspólnie - Francja i Węgry (po 16,2 mld euro). Łącznie o środki wystąpiło 19 państw członkowskich.

Jak poinformowała KE, państwa członkowskie mogą teraz przygotować swoje krajowe plany inwestycyjne, opisujące wykorzystanie ewentualnej pomocy finansowej. Mają one zostać przedstawione do końca listopada 2025 r. Komisja następnie oceni te plany krajowe i dokona pierwszych wypłat, które są planowane na początek 2026 r.

Zgodnie z założeniem SAFE ma zapewnić długoterminowe, tanie pożyczki, aby pomóc państwom członkowskim w zakupie pilnie potrzebnego sprzętu obronnego. Ma też umożliwić UE dalsze wsparcie Ukrainy poprzez włączenie jej przemysłu obronnego do tego instrumentu od samego początku.

Co do zasady SAFE ma przyczynić się do rozwoju współpracy w obszarze zamówień obronnych między krajami UE. Pieniądze z pożyczek będą przekazywane na projekty zgłaszane przez co najmniej dwa państwa. W pierwszym roku będzie jednak wyjątek od tej reguły - możliwe stanie się składanie wniosków na kontrakty już zawarte przez jedno państwo.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl, PAP