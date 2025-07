Pożar w Ząbkach. Zapowiedź ministra finansów

To jest trochę moim zdaniem straszenie ze strony niektórych partii politycznych, że będziemy ograniczać dostęp do gotówki. Nie ma takich planów, nie ma takich intencji - powiedział minister finansów Andrzej Domański w programie "Jeden na Jeden" w TVN24. Szef resortu mówił również o tym, że na pewno będzie pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w Ząbkach.

- Tutaj oczywiście będziemy w kontakcie z MSW (Ministerstwem Spraw Wewnętrznych - red.), z odpowiednimi służbami i w ramach środków budżetowych na pewno będzie pomoc dostarczana - mówił szef resortu finansów o pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w Ząbkach.

- W Polsce zawsze są środki na to, aby pomagać osobom dotkniętym tragedią - podkreślał.

W czwartek po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Cały czas trwa akcja gaśnicza. Ogień objął przynajmniej dwa budynki. Mieszkańcy Ząbek i okolic zostali poinformowani, by zamknąć okna i nie wychodzić na zewnątrz. Wysłany został alert RCB.

Nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny PSP poinformował w piątek w nocy, że pożar bloków w Ząbkach został już opanowany. Dodał, że dogaszane są tylko zarzewia ognia na poddaszu, a kolejnym etapem działań strażaków będzie szczegółowe przeszukiwanie wszystkich pomieszczeń i lokali mieszkalnych. Chodzi o to, by zweryfikować, że nikogo tam już nie ma. Zaznaczył jednocześnie, że do strażaków nie docierają sygnały, że ktoś mógł zostać w budynku.

Andrzej Domański o gotówce

Prowadząca "Jeden na jeden" Agata Adamek zapytała też: - Panie ministrze, ile pan ma gotówki dzisiaj w portfelu? - W tej chwili mam pewnie koło 100 złotych w portfelu - odpowiedział.

Na uwagę, że zapewne prezes Narodowego Banku Polskiego by go skrytykował, bo zdaniem Adama Glapińskiego gotówka to wolność, Domański odparł: - Jestem przyzwyczajony, chyba jak większość osób z mojego pokolenia, już o osobach młodszych nie wspominając, oczywiście do transakcji bezgotówkowych.

- Wszyscy płacimy kartami, telefonami, są kolejne gadżety, za pomocą których można płacić. I to jest pewien trend, widzimy go w Polsce, widzimy go na świecie, że te transakcje bezgotówkowe zyskują na znaczeniu - mówił.

- Gotówka ma element oczywiście wolności, pewnej anonimowości, jeżeli chodzi o płatność, co dla niektórych wiąże się z wolnością. I dlatego ja od samego początku sprawowania funkcji ministra finansów podkreślam, że dostęp do gotówki jest bardzo istotny i musi pozostać. To jest trochę moim zdaniem straszenie ze strony niektórych partii politycznych, że będziemy ograniczać dostęp do gotówki. Nie ma takich planów, nie ma takich intencji - zaznaczył.

