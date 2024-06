"Cuchnie to gigantycznym przekrętem". Interesy szefa marki odzieżowej z PiS

Wygląda to na pralnię brudnych pieniędzy - tak o rozległych interesach Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad mówił poseł KO Michał Szczerba. Jak ujawnił Onet, Szopa miał mieć "sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę". Według portalu tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda złotych.

Portal Onet napisał w poniedziałek, że "za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej Red is Bad Pawłem Szopą swoisty sojusz , służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę", a "dla ekipy (b. premiera Mateusza) Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Według portalu tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł, zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawał bez przetargu; od połowy ubiegłego roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA , a biura RARS i spółek przedsiębiorcy zostały przeszukane w grudniu.

- Ta sprawa musi być wyjaśniona. Wygląda to na pralnię brudnych pieniędzy. Służby i prokuratura natychmiast powinny sprawdzić te powiązania - powiedział Michał Szerba, poseł z Koalicji Obywatelskiej, zapytany przez Radomira Wita na sejmowym korytarzu.

Michał Szczerba o zamówieniach od Pawła Szopy

- W ramach kontroli poselskiej dotarłem do przelewów, które były wykonane na rzecz twórcy marki Red is Bad, a dokładnie jego spółki. Przelewy te płynęły z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - skomentował Michał Szczerba. Dodał, że zostały one wykonane pomiędzy marcem, a kwietniem minionego roku. I nie dotyczyły, tylko zakupu odzieży, ale też m.in. zakupu agregatów prądotwórczych - urządzeń, które były wysyłane na Ukrainę.