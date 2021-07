Polsko-amerykańskie porozumienie z ustawą anty-TVN w tle

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) podpisały porozumienie o współpracy. Podczas rozmów z dziennikarzami szefowie obu organizacji poruszyli kwestię projektu ustawy medialnej. - Wiem, że przygotowane są konkretne poprawki - powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Jak zaznaczyła AmCham, celem porozumienia jest "promocja i stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach polskim oraz amerykańskim".

Agencja przekazała, że współpraca PAIH i AmCham będzie opierała się przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, które mają przyczynić się do m.in.: rozwoju eksportu polskich produktów i usług na rynku amerykańskim, promocji inwestycji polskich przedsiębiorstw w USA oraz zwiększenia inwestycji firm amerykańskich w Polsce. Zwrócono uwagę, że istotnym punktem wspólnych działań będzie też "wzajemne wsparcie w niwelowaniu barier rozwoju polskich i amerykańskich inwestycji oraz tworzenie sprzyjających warunków dla ich rozwoju".

Ustawa anty-TVN

- Jestem po rozmowie z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Rozmawialiśmy między innymi na ten temat (ustawy medialnej - red.) i nasze stanowisko przekazaliśmy Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii - powiedział prezes PAIH Krzysztof Drynda.

Dodał, że "jest to projekt, który niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia". - Zakładam, że nie jest to finalny projekt przepisów. Wiem, że przygotowane są konkretne poprawki w tym zakresie. Czekamy na to, co się wydarzy - powiedział.

Prezes AmCham Tony Housh powiedział, że każdy rynek jest ważny dla inwestorów. - Patrzy, czy prawo jest stabilne, jak wygląda ewolucja prawa i system podatkowy. Wielcy inwestorzy nie lubią takich gwałtownych zmian. Duże inwestycje wymagają stabilnej sytuacji - tłumaczył.

Dodał, że "Polska jest atrakcyjnym krajem dla amerykańskich inwestorów, ale kiedy trwa taki spór, na jakikolwiek temat, zawsze będzie pod obserwacją strategicznych inwestorów". Potwierdził, że projekt ustawy medialnej jest jedną z takich sytuacji.

- Ale mogłaby być inna - na przykład decyzja w sprawie reaktorów jądrowych albo zmian w systemie podatkowym, o takim kluczowym wpływie. Inwestor myśli nie o jutrze, ale 5-10 lat do przodu - wyjaśnił.

Housh o projekcie ustawy medialnej TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w zeszłym tygodniu do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji. Potwierdzają to niezależne ekspertyzy opracowane przez wybitnych polskich profesorów prawa". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

"Wzmożone zainteresowanie Polską"

Prezes PAIH Krzysztof Drynda powiedział, że "obserwujemy wzmożone zainteresowanie Polską przez amerykańskie firmy". - Szczególnie cieszy nas fakt, że potencjalne projekty, o których rozmawiamy, to inwestycje w nowoczesne technologie oraz centra badawczo-rozwojowe - dodał. W jego ocenie amerykańskie firmy tworzą w Polsce wysokojakościowe miejsca pracy.

Drynda przypomniał, że Stany Zjednoczone Ameryki pozostają jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych dla Polski. Wyraził przekonanie, że współpraca z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce "przyczyni się do pogłębienia relacji między naszymi krajami, co przełoży się na wzrost amerykańskich inwestycji w Polsce i promocji polskich firm na rynku amerykańskim".

"Kolejny krok"

Jak zaznaczył prezes AmCham Tony Housh, blisko 1,5 tys. amerykańskich firm w Polsce utworzyło aktywa o wartości ponad 55 mld dol. i utworzyło blisko 300 tys. miejsc pracy. Wskazał, że ubiegły rok, "choć naznaczony piętnem kryzysu" COVID-19, również oznaczał wzrost aktywności kapitału amerykańskiego. Według niego prawie połowa wszystkich inwestycji tzw. greenfield w 2020 r. w Polsce, to inwestycje firm amerykańskich. Jak mówił, Stany Zjednoczone Ameryki to też coraz ważniejszy partner handlowy Polski – "eksport polskich towarów i usług do Stanów Zjednoczonych rośnie w tempie dwucyfrowym, a jego wartość przekracza 12 mld dol. rocznie" - wskazywał.

Zdaniem Housha wspieranie tych trendów wymaga współpracy w tworzeniu oraz utrzymywaniu "pozytywnego i sprawiedliwego klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wspieraniu polskich firm na rynku amerykańskim". Przypomniał, że dwa lata temu powstał w AmCham projekt poświęcony tym działaniom - American Investor Desk. - Porozumienie z PAIH to kolejny krok służący umacnianiu polsko-amerykańskich relacji gospodarczych i budowaniu wzajemnego zaufania – zaznaczył prezes AmCham.

Według danych PAIH Stany Zjednoczone są drugim najważniejszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Wartość kapitału zainwestowanego przez firmy amerykańskie w naszym kraju to ponad 26 mld dol.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Agencja jest też jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa w Polsce oraz poprzez biura na całym świecie.

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) to organizacja zrzeszającą przedsiębiorców amerykańskich w naszym kraju.

