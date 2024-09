Do 10 tysięcy złotych natychmiastowej pomocy doraźnej dla osoby samotnej lub rodziny - to jedna z form wsparcia, która przysługuje powodzianom. Oprócz tego osoby poszkodowane przez powodzie będą mogły liczyć na 100 tysięcy złotych na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych. Oto jak złożyć wniosek.

Pomoc powodzianom. Jak złożyć wniosek?

Po pomoc można zgłaszać się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na którego terenie składająca go osoba poniosła szkodę w wyniku powodzi, albo do gminy sąsiadującej, na której terenie przebywa po ewakuacji. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o doznaniu szkody majątkowej w wyniku powodzi wraz z określeniem jej wartości oraz o tym, że dana osoba nie ubiegała się o zasiłek w innej gminie. Trzeba też zgodzić się na weryfikację danych zawartych we wniosku. Zgodnie z ustawą za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.