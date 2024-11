Pomoc dla powodzian. Jest decyzja Senatu

Senat przyjął w piątek nowelizację ustawy powodziowej bez poprawek. Przewiduje ona ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Chodzi o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w przepisach powodziowych. Zakres

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory wkład ten musiał wynosić 20 proc. Nowe przepisy mają też zapewnić ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych oraz zapomogi dla ich studentów, wsparcie i możliwe ulgi dla przedsiębiorców. Mają też doprowadzić do uproszczenia procesu wycinki drzew i krzewów, uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.