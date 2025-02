Polska w unijnej czołówce. Mimo "największego kryzysu w Europie od lat 70."

- Polska znajduje się na ścieżce intensywnego wzrostu gospodarczego mimo największego kryzysu energetycznego w Europie od lat 70. - poinformował we wtorek główny ekonomista Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Alvaro Pereira. W jego opinii w ciągu najbliższych dwóch lat Polska pod względem wzrostu PKB będzie w unijnej czołówce.

Pereira zauważył, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska dokonała skoku w rozwoju gospodarczym i pod względem PKB na głowę mieszkańca, a także poziomu życia zbliża się w szybkim tempie do średniej krajów OECD i UE.

- Polska znajduje się na ścieżce intensywnego wzrostu gospodarczego, mimo tak istotnego czynnika hamującego, jakim jest wojna w Ukrainie , która doprowadziła do największego kryzysu energetycznego w Europie od lat 70. - powiedział we wtorek główny ekonomista OECD Alvaro Pereira podczas prezentacji raportu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Pozytywne prognozy OECD dla Polski

Według raportu OECD inflacja CPI w Polsce ma wynieść w tym roku 5 proc., a w przyszłym 3,9 proc. "Wzrost inflacji był zjawiskiem o charakterze ogólnym, odnotowały go również inne kraje OECD. Wedle naszych prognoz, w bieżącym i następnym roku poziom inflacji w Polsce będzie się obniżał i zbliżał do celu".

"Istnieje przestrzeń do dalszego stopniowego obniżania stóp procentowych w miarę trwałego zmniejszania się presji inflacyjnej. Wcześniejsza aprecjacja kursu walutowego ogranicza presję inflacyjną. Odczyty PPI w Polsce wskazują, że inflacja towarów będzie prawdopodobnie niska. Jednak inflacja w usługach pozostaje na wysokim poziomie i jest napędzana przez silny wzrost płac i solidny rynek pracy" - wskazano w raporcie.

Podczas prezentacji raportu Pereira odniósł się również do stanu finansów publicznych w Polsce. W jego ocenie polski dług publiczny pozostaje na relatywnie niskim poziomie, ale rośnie, dlatego niezbędne jest wprowadzenie działań zapewniających większą równowagę finansową.

OECD zaleca przeprowadzenie przeglądu rozwiązań fiskalnych, którego celem powinno być zwiększenie wpływów do budżetu. - Rekomendujemy wprowadzenie podatku od nieruchomości wyliczanego na podstawie jej wartości, a nie powierzchni - stwierdził główny ekonomista OECD.

W opinii Pereiry niezbędna jest również reforma wydatków socjalnych. - Większość pomocy kierowanej do rodzin nie jest celowana. Wszystkie dostają takie samo wsparcie, niezależnie od dochodów, co jest niezwykle kosztowne. Zamożne rodziny mogłyby się bez tej pomocy obyć, tak więc powinna ona być precyzyjniej adresowana, co pozwoli ograniczyć wydatki budżetu państwa - podkreślił ekspert.