Księgowi o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu i wyliczaniu składki zdrowotnej co miesiąc

Księgowi krytycznie wypowiadają się o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu i alarmują, że dziesięć dni na obliczenie miesięcznego dochodu przedsiębiorców to zdecydowanie za krótko. Ich zdaniem sprawi to, że często będą pojawiać się błędy i poprawki - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Księgowi o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie - składka zdrowotna

Składka zdrowotna a Polski Ład - kwestia terminów

Jak napisano w "Rz", rozwiązaniem problemu "byłaby zmiana obowiązujących od lat terminów zapłaty składek do ZUS". "Teraz osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą składkę zdrowotną w stałej kwocie. Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów projektu wynika, że w przyszłym roku wyniesie 9 proc. dochodu liczonego dla celów PIT. Ten dochód ustalamy do 20. dnia następnego miesiąca, bo w tym terminie trzeba zapłacić zaliczkę na PIT" - wyjaśniono w dzienniku.

- Generalnie fakturę można wystawić, z pewnymi wyjątkami, do 15. dnia następnego miesiąca. Nie da się więc wyliczyć dochodu do 10. dnia, skoro przedsiębiorca nie ma jeszcze wszystkich faktur. W wielu firmach, zwłaszcza w korporacjach, wynagrodzenie kontrahentów wykonujących zlecenia jest kalkulowane dopiero po kilku, a nawet kilkunastu dniach od zakończenia miesiąca. I dopiero wtedy wiedzą, na jaką kwotę mają wystawić fakturę - wytłumaczyła w gazecie Leśniewska.

"Nawet dokumenty wystawiane w miesiącu sprzedaży spływają często do księgowych z poślizgiem. I bardzo ciężko będzie rozliczyć je wszystkie do 10. dnia następnego miesiąca" - podkreśliła "Rz".

Polski Ład - najważniejsze założenia

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.