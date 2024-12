Zmiany w kontaktach z fiskusem. Jest zapowiedź

Obecnie na wizytę w urzędzie skarbowym można się zapisać przez poświęconą temu stronę internetową, ale to rozwiązanie już wprowadzane jest do e-Urzędu Skarbowego, a w przyszłym roku ma zostać zintegrowane z aplikacją mObywatel – zapowiada szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

- Rozbudowujemy kanały kontaktu i możliwości załatwiania spraw podatkowych dla naszych klientów. Dążymy do tego, aby mogli oni załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, również telefonicznie . 1 października br. uruchomiliśmy scentralizowaną infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Dla naszych klientów oznacza to większe możliwości załatwienia swoich spraw zdalnie - powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Szybszy i łatwiejszy kontakt

Dodał, że ogólnopolska infolinia umożliwiła szybszy i łatwiejszy kontakt z pracownikami urzędów skarbowych. Jest to możliwe, bo eksperci są dostępni pod numerem jednej infolinii. - Wdrożony przez nas system zapewnia jednoczesną obsługę nawet 5 tys. połączeń, co bardzo usprawniło możliwość uzyskania informacji telefonicznie. Konsultanci naszej infolinii obsłużyli już ponad 391 tys. połączeń. Co ważne, pracownicy urzędów skarbowych udzielają przez telefon również informacji objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym kodem telePIN. Dostęp do spersonalizowanej informacji i wdrożenie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelnienia osób dzwoniących na infolinię znacznie rozszerzyło katalog danych, które można uzyskać telefonicznie. Konsultanci podpowiadają również jak załatwić daną sprawę w e-Urzędzie Skarbowym - powiedział szef KAS. Według niego infolinia dopełnia możliwości zdalnej obsługi klientów KAS. Ocenił, że zainteresowani mogą obecnie przy wykorzystaniu telePIN kontaktować się z urzędem skarbowym równie bezpiecznie jak wtedy, gdy logują się do e-Urzędu Skarbowego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl. - Ogólnopolska infolinia KAS jest częścią Multikanałowego Centrum Komunikacji – nowoczesnej platformy do zdalnej obsługi klientów w różnych kanałach kontaktu. Wykorzystujemy tu rozwiązania zaawansowane technologicznie, wdrożyliśmy Wirtualnego Asystenta Klienta, który wspiera procesy obsługi w kanałach zdalnych. Zapewniamy podatnikom wsparcie naszego chatbota KASpro w sprawach, które najczęściej załatwiają, czyli sprawach związanych z podatkami majątkowymi -powiedział wiceminister Łoboda.