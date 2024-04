Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Już ogłoszona redukcja zatrudnienia w Poczcie Polskiej o 5 tys. osób w całym roku ma się odbywać poprzez niezapełnianie wakatów po pracownikach odchodzących na emeryturę czy tych, którym kończą się umowy. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", dodatkowo ma też dojść do zwolnień grupowych. Ich skala na razie nie jest znana i dotyczyłyby głównie administracji.

Poczta Polska mierzy się z niezwykle trudną sytuacją finansową

Liczba pracowników topnieje

Tymczasem - jak przypomniała "Rz" - liczba pracowników Poczty topnieje. W porównaniu z okresem sprzed pandemii obsada w spółce spadła o ponad 15 tys. etatów, do 63 tys. (na koniec roku może to być ok. 53 tys.).