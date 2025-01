Nowe dane z przemysłu

PMI dla polskiego przemysłu w grudniu 2024 roku wyniósł 48,2 punktu - podała firma S&P Global. To kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek tego wskaźnika. Jak napisano w raporcie, odczyt wskazuje na najsilniejsze pogorszenie warunków w sektorze od sierpnia.

W grudniu polski PMI spadł drugi miesiąc z rzędu z listopadowego poziomu 48,9 do 48,2.

Duże spadki w przemyśle

"Spadek wskaźnika odzwierciedlał głównie gwałtowniejsze spadki produkcji i zapasów pozycji zakupionych. Z drugiej strony, zatrudnienie znów wzrosło, a tempo spadku nowych zamówień było najwolniejsze od ponad roku. Zgodnie z tymi trendami, producenci byli bardziej optymistycznie nastawieni do wzrostu produkcji w 2025 r." - wyjaśniono w raporcie S&P Global.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że "od koniec 2024 r. portfele zamówień u polskich producentów znów się uszczupliły, co wydłużyło obecną rekordową tendencję zniżkową, która rozpoczęła się w marcu 2022 r".

W raporcie wskazano, że grudniowy spadek był jednak łagodniejszy niż średnia w tym okresie. "Zapasy wyrobów gotowych spadły trzeci miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od ponad siedmiu lat. Stosunek wskaźnika nowych zamówień do wskaźnika zapasów wyprodukowanych dóbr wzrósł do najwyższego poziomu od ponad trzech lat, zapowiadając wyższą produkcję w nadchodzących miesiącach, gdy firmy będą odbudowywać stany magazynowe. W rezultacie optymizm biznesowy odbił się po słabym wyniku odnotowanym w listopadzie. Firmy spodziewały się ożywienia gospodarczego, wzrostu eksportu, wykorzystania środków z KPO oraz pozyskania nowych klientów" - podano.