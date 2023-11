PKB w górę. Znamy najnowsze dane

"Siła konsumenta i wciąż mocne inwestycje"

Analitycy mBank Research zauważyli, że "to co najbardziej rzuca się w oczy to ponownie potężna negatywna kontrybucja zapasów (aż -7,7 pp), co zostało skontrowane wzrostem ze strony handlu zagranicznego o 5,9 pp.".