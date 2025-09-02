Pełczyńska-Nałęcz: dwa rodzaje nieprawidłowości w dotacjach z KPO

W przeprowadzonych kontrolach dotacji z KPO dla przedsiębiorców z branży HoReCa wykryto dwa rodzaje nieprawidłowości - poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz przekazała na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego". Odniosła się także, do wzbudzających kontrowersje dotacji na przedsięwzięcia artystyczne.

- Ja już wiem, że jakieś nieprawidłowości są - powiedziała na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego" ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o kontrolach dotacji z KPO dla na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii.

Dwa rodzaje nieprawidłowości

Jak wyjaśniła, odkryto dwa rodzaje nieprawidłowości. - Jedna, to jest konflikt interesów - wyjaśniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak tłumaczyła, u operatorów oceniali eksperci, którzy nie powinni byli oceniać, "bo mają powiązanie z biznesem, który otrzymał pieniądze".

Ministra przekazała że drugi rodzaj nieprawidłowości to dotacje, które nie zostały przeznaczone na działalność przedstawioną w biznesplanie firmy. - To nie jest tak, że ktoś dostaje ten ekspres do kawy i po prostu sobie nic (nie robi - przyp.red.). Musi napisać biznesplan, musi pokazać jak to się wpisze w jego przedsiębiorstwo, jakie z tego będą podatki i rozwój branży - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

- Jeżeli nie idzie według tego biznesplanu, jeżeli nie ma tego w działalności przedsiębiorstwa i nie ma z tego podatków, to to jest nieprawidłowość – skwitowała.

- Jedne i drugie sytuacje, pojedyncze, zostały wyłapane – zaznaczyła ministra.

Jak dodała, całościowe wyniki kontroli przedstawi w połowie września. - Tam, gdzie jest nieprawidłowość będzie bezwzględna moja reakcja – powiedziała i zaznaczyła, że pieniądze trafią do skontrolowanych przedsiębiorców, u których nie będzie żadnych nieprawidłowości, w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

- Przy inwestycjach publicznych zawsze są cwaniacy – skwitowała ministra.

Dotacje na przedsięwzięcia artystyczne. "Te branże ucierpiały najbardziej"

Pełczyńska-Nałęczo o KPO dla kultury: kultura i turystyka ucierpiały najbardziej TVN24

Gościni programu "Rozmowa Piaseckiego" została także zapytana o dotacje dla obszaru kultury, czy to jest kolejna skaza związana z tym programem. Wątpliwości wzbudzają dotacje między innymi dla zespołu Poparzeni Kawą Trzy na "innowacyjny koncert hybrydowy z mentoringiem debiutantów i transmisją online".

- Są dwa korowe obszary, na które KPO od początku miało być i była na to pełna zgoda. Wpisał je do KPO PiS i one zostały utrzymane. I to jest kultura właśnie i turystyka - wyjaśniła. Jak dodała, "te branże ucierpiały najbardziej od COVID-u".

- Za meritum KPO za kulturę odpowiada Ministerstwo Kultury - zaznaczyła ministra Pełczyńska-Nałęcz. - Od samej nazwy ja nie zawyrokuję, czy to jest słuszne, czy nie słuszne - powiedziała.

- Ja rekomenduję Ministerstwu Kultury - i nie dlatego, że podejrzewam, że coś jest nie tak, tylko widzę, że jest uwaga społeczna, żeby oni przeprowadzili swoją wewnętrzną kontrolę - przekazała Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, po tej kontroli, jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, ministra zleci dalsze, pogłębione kontrole już w ramach jej resortu.

Jak zaznaczyła szefowa resortu funduszy, w tym programie umowy z beneficjentami nie zostały jeszcze podpisane.

O wsparciu dla branży HoReCa i dla kultury z KPO

Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, i turystyki.

Z kolei o wsparcie w formie grantów i stypendiów z programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych mogły ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w regulaminie.

Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: TVN24