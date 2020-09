Mięso z kurczaka wycofane z popularnej sieci sklepów

Inspektorat ostrzega, że spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą. "Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" - głosi komunikat.