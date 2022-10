Na hasło "jabłko" stracił ponad 160 tysięcy złotych. Policja ostrzega

Oszustwo "na policjanta"

Jak czytamy w komunikacie, pokrzywdzony działał zgodnie z instrukcjami wydanymi przez przestępców i wierząc, że chroni swoje oszczędności, poszedł do banku, by wypłacić pieniądze z lokaty. "Wcześniej oszust polecił 70-latkowi, by w trakcie wizyty w banku zachował pełną dyskrecję, ponieważ bank jest zamieszany w przestępczy proceder. Mężczyzna miał też nie kończyć rozmowy prowadzonej przez telefon komórkowy. Dzwoniący dodał, że za chwilę zgłosi się do niego po pieniądze 'policjant' i na hasło 'jabłko' zabierze je w celu zabezpieczenia" - wskazano.