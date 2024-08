- Jeśli w momencie rozpoczęcia inwestycji zarząd deklaruje, że będzie ona kosztować 8 miliardów złotych i powstanie do końca 2023 roku, a potem termin się oddala i kwota wzrasta, najpierw do 13,5 miliardów złotych, a następnie do 25 miliardów, czyli aż trzykrotnie wobec pierwotnych założeń, oznacza to, że inwestycja była źle przygotowana i zarządzana lub wręcz wcale, a do jej realizacji przystąpiono na zasadzie pospolitego ruszenia. To jasne dla każdego menedżera - powiedział prezes Ireneusz Fąfara. Dodał, że "trzykrotnego wzrostu kosztów inwestycji nie można traktować jako pomyłki w szacunkach. To jest niegospodarność i brak odpowiedzialności".