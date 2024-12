Obajtek i nieruchomości pod ochroną

Gazeta podała, że prokuratura wysłała wniosek do Parlamentu Europejskiego 18 grudnia 2024 r. Chodzi w nim - jak czytamy - o sprawę inwigilacji na zlecenie Orlenu grupy polityków PO: Roberta Kropiwnickiego, Marka Sowy, Andrzeja Halickiego, Jana Grabca, Pawła Poncyliusza i Marcina Kierwińskiego.

"Umowa na świadczenie usług ochrony Daniela Obajtka"

"Wykonawcą zlecenia była gdańska firma detektywistyczna Invest Protect, kierowana przez Wojciecha Koszczyńskiego (jak podała 'Wirtualna Polska' - byłego oficera CBŚ). Koszczyńskiego jako wykonawcę osobiście wskazał Obajtek. Detektyw był z nim związany od 2017 r. Pracował dla koncernu Energa, gdy Obajtek był prezesem tej spółki, a w marcu 2018 r. razem z Obajtkiem przeszedł do Orlenu" - informuje "Wyborcza".

Jak podaje gazeta, Koszczyński w Orlenie zawarł umowę na "świadczenie usług ochrony Daniela Obajtka". Kosztowało to spółkę 6 mln zł.

"GW" podaje, że w zakres ochrony wchodziło pilnowanie licznych nieruchomości należących do Obajtka - zarówno ich monitoring, jak i ochronę osobistą prezesa Orlenu na ich terenie.

Obajtek o wniosku prokuratury

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Daniel Obajtek odnosił się między innymi do zapowiedzi wniosku o uchylenie jego immunitetu. Europoseł PiS został zapytany, czy rozważa w związku z tym "schronienie się" w innym kraju, na przykład na Węgrzech .

- Jestem posłem do europarlamentu. Przemieszczam się między Brukselą, Strasburgiem a Polską. Nie mam zamiaru komentować czegoś, czego nie ma. Nie mam zamiaru spekulować. Jestem w Polsce, nigdzie się nie wybieram - stwierdził.

Inwigilacja polityków

Podczas konferencji prasowej Łukasz Frątczak ("Czarno na białym" TVN24) dopytywał byłego szefa Orlenu: - Mówił pan, że nie zlecał inwigilacji polityków. To dlaczego inwigilowany był Robert Kropiwnicki (obecnie wiceminister aktywów państwowych - red.)? — pytał Łukasz Frątczak.

- To dlaczego był raport, gdzie były zdjęcia z jego spotkań, były zdjęcia z jego biura? Za ten raport Orlen zapłacił brutto 200 tysięcy złotych. Taka była faktura — mówił dziennikarz TVN24.

- Pragnę zaznaczyć panu i TVN-owi, że firma Orlen to nie jest garaż. Tam pracuje około 65 tys. ludzi. I dobrze pan wie, że nie ma takiej możliwości, bym sprawdzał polityków, łamał prawo i parunastu ludzi się pod tym podpisało - odpowiedział Obajtek.

Ze wspólnych ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski wynika, że detektyw z Trójmiasta Wojciech Koszczyński co najmniej 50 razy odwiedzał Daniela Obajtka i innych członków zarządu Orlenu w ostatnich pięciu latach. Jego firma podpisała z paliwowym gigantem umowę na ochronę oraz usługi detektywistyczne i - jak ustalili dziennikarze - zbierała informacje m.in. o posłach opozycji za rządów PiS. Łukasz Frątczak i Szymon Jadczak dotarli do dokumentów potwierdzających inwigilację jednego z nich - Roberta Kropiwnickiego.

Nieruchomości Obajtka. "Bo mi wolno"

Kolejne nieruchomości trafiły do fundacji rodzinnej Daniela Obajtka. To willa oraz domki letniskowe nad morzem - informował kilka dni temu "Newsweek". Tygodnik zaznaczał, że może być to sposób na ucieczkę byłego prezesa Orlenu przed ewentualnymi roszczeniami.