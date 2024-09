Dynamiczna sytuacja

- Sytuacja jest dynamiczna, ale w poniedziałkowy poranek ok. 25 naszych sklepów nie zostało otwartych – część na skutek zalania, natomiast część z uwagi na to, że nie ma do nich dojazdu. Na tę chwilę jest zdecydowanie za wcześnie, aby szacować straty, ponieważ nie mamy możliwości dotarcia do niektórych placówek. Wszystkie nasze działania skupiamy teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz dotarciu z pomocą na tereny najbardziej dotknięte tragedią - tłumaczy Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji w sieci Biedronka.