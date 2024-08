Taki będzie tydzień w gospodarce

Dane o kredytach

Warszawska giełda, po piątkowych spadkach o 1,5 proc. wiedzionych rynkami bazowymi, weszła w obszar korekty, tzn. WIG20 od szczytu hossy stracił już ponad 10 proc. Zachowanie krajowego parkietu prawdopodobnie będzie nadal determinowane przez nastroje za granicą, które dodatkowo rozchwiały w piątek nieoczekiwanie słabe dane z rynku pracy USA za lipiec oraz kolejne rozczarowujące raporty kwartale big-techów, które to firmy napędzały do tej pory giełdową hossę, w nadziei na szybką monetyzację technologii opartych o AI.

Dalsze umocnienie złotego

"Sądzimy, że dalszy spadek rentowności w USA może zahamować spadek kursu EUR/USD, co potencjalnie może dać wsparcie walutom regionu. Forint jest blisko istotnego poziomu oporu (ok. 398-99), czeska korona się od niego (ok. 25,5) odbiła po dosyć „jastrzębiej obniżce” stóp o 25 pb. do 4,50 proc. Z kolei EUR/PLN może spaść nieco głębiej poniżej 4,30. Ograniczeniem dla umocnienia złotego mogłaby być kontynuacja przeceny na giełdach, ale poprawa w danych o niemieckiej produkcji czy indeksie usługowym ISM w USA może nieco poprawić nastroje" - oceniają ekonomiści Santandera.