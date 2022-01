Najpopularniejsze kierunki turystyczne. Na liście jedno miejsce z Polski

Kraków to jedyne polskie miasto, które znalazło się wśród najpopularniejszych europejskich kierunków podróży - wynika z rankingu Travellers' Choice 2022, organizowanego przez jeden z największych internetowych serwisów turystycznych TripAdvisor.

Kraków - jeden z popularniejszych kierunków turystycznych

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał: "Cieszą takie wiadomości, tym bardziej, że w rankingu Tripadvisor jesteśmy już kolejny raz. Unikatowe dziedzictwo historii i architektury, dobra kuchnia, międzynarodowe festiwale – za to jest Kraków ceniony”.

Według nich stolica Małopolski przyciąga takimi miejscami i zabytkami jak m.in. Wawel, Rynek Główny, kościół Mariacki i Kazimierz. Miasto – wskazali turyści - ukazuje unikatowe dziedzictwo, bogactwo historii i architektury. TripAdvisor doceniał Kraków także za walory gastronomiczne, podkreślając, że w 2019 r. miasto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej (European Capital of Gastronomic Culture).

Według opinii serwisu, Kraków to również miejsce, w którym co roku odbywa się ok. 100 festiwali i innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym.