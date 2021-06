Codziennie do wygrania 500 złotych, w finale nawet milion. Rusza loteria szczepionkowa

Od 1 lipca do 30 września będzie trwała Loteria Narodowego Programu Szczepień. Uczestnicy muszą być pełnoletni i przejść całą procedurę zaszczepienia. Na wygraną mają szansę osoby, które się zarejestrują i przystąpią do loterii - wyjaśnił Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, który jest głównym organizatorem loterii. Codziennie do wygrania w loterii dla zaszczepionych będzie 500 złotych, a w losowaniu finałowym - nawet milion złotych.