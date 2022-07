Sieci handlowe wprowadzają limity na cukier

Limit na cukier. Biedronka i Netto wprowadzają nowe zasady

Limity na cukier wprowadziła także sieć sklepów Netto. "Aby zapewnić cukier możliwie szerokiej grupie naszych klientów, wprowadziliśmy limit zakupowy wynoszący do 10 kg cukru na jeden paragon. Obowiązuje on we wszystkich sklepach naszej sieci, do odwołania" - przekazała TVN24 Biznes PR Manager w Netto Patrycja Kamińska.