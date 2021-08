Lex TVN. Witucki: to mogą być konkretne szkody dla polskiego Skarbu Państwa

Discovery, Inc. poinformowało o możliwości podjęcia kroków prawnych wobec polskiego rządu za naruszenie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych. - Nie jestem w stanie ocenić, jakie potencjalne szkody mógłby ponieść Discovery, ale na pewno mówimy o dużych pieniądzach i konkretnym wyroku. To mogą być konkretne szkody dla polskiego Skarbu Państwa - ocenił na antenie TVN24 Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Sejm w środę przegłosował ustawę anty-TVN.

Discovery, Inc. w czwartek oficjalnie zawiadomiło polskie władze o możliwości podjęcia działań prawnych na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA, który sporządzono w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 roku.

"Notyfikacja o możliwym postępowaniu została 12 sierpnia 2021 r. przedłożona Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Priorytetem dla Discovery jest porozumienie z polskimi władzami, ale jeśli to się nie powiedzie, spółka uruchomi postępowanie arbitrażowe zgodnie z art. IX ust. 3 Traktatu i będzie dochodzić pełnego odszkodowania za naruszenia postanowień Traktatu" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie arbitrażowe

- To próba polubownego, ale już jednak sądowego rozwiązania sporu między bardzo dużymi stronami. W tym wypadku jest to arbitraż między bardzo dużą korporacją międzynarodową a Polską - komentował w TVN24 Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Jak przypominał, takie przypadki już się zdarzały w przeszłości. - Polski rząd nawet w sprawach dotyczących sektora bankowego był w takich arbitrażach - raz zasądzany, dwa również przegrywał - wskazał Witucki.

Jak wyjaśniał, jest to droga wykorzystania trzeciej strony. - Nie polskiego, czy amerykańskiego systemu prawnego, tylko sądu arbitrażowego polubownego, ale który wydaje wiążące wyroki. Wyroki, które kończą się albo umorzeniem takiej sprawy, albo też zasądzonymi bardzo dużymi odszkodowaniami i takie przypadki były znane również w stosunku do polskiego rządu - zwrócił uwagę Witucki.

- Jest to realne zagrożenie, realnymi konsekwencjami finansowymi za nieprzestrzeganie praw inwestora, z którym w tej chwili mamy do czynienia w przypadku Discovery - podkreślił prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem prezydenta Konfederacji Lewiatan mówimy o dużych pieniądzach. - Nie jestem w stanie ocenić, jakie potencjalne szkody mógłby ponieść Discovery, ale na pewno mówimy o dużych pieniądzach i konkretnym wyroku. To mogą być konkretne szkody dla polskiego Skarbu Państwa - ocenił Maciej Witucki.

- Wciąż mam nadzieję, że w tej ścieżce między Senatem i kolejnym posiedzeniem Sejmu ustawa anty-TVN jednak upadnie, ale gdyby ona nie upadła, to oczywiście właściciel, największy inwestor amerykański w Polsce, będzie szukał dróg prawnych. To jest normalne, tak robi każdy biznes w każdym miejscu na świecie i wtedy ewentualne wypłaty będą oczywiście z naszych kieszeni, bo to będą wypłaty ze Skarbu Państwa, czyli z naszych podatków - tłumaczył.