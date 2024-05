"Projekt nie jest zaawansowany, to jakaś iluzja". Ministra o przyszłości polskiego auta elektrycznego

Pełczyńska-Nałęcz: projekt nie jest tak zaawansowany

- One (środki - red.) były w części grantowej KPO, ale myśmy je przesunęli na preferencyjną pożyczkę. Chodzi o to, że środki z grantu muszą być wydatkowane do połowy 2026 r., a nie ma takiej możliwości, żeby była gotowa linia produkcyjna – a taki był wymóg – do połowy 2026 r. Ten projekt nie jest tak zaawansowany, to była jakaś iluzja - powiedziała ministra.