Poczta wraca do normalnych godzin pracy. "Bezpieczeństwo nadal jest najważniejsze"

"Bezpieczeństwo nadal jest najważniejsze"

- Dla wygody naszych klientów zdecydowaliśmy o stopniowym przywracaniu pracy placówek w pełnym wymiarze godzin. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z obostrzeń związanych ze stanem epidemii, bezpieczeństwo nadal jest najważniejsze. Serdecznie zapraszamy klientów do korzystania z usług oferowanych przez Pocztę Polską o dogodnej dla nich porze - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel.

Spośród 17 placówek czynnych całą dobę, w trzech przypadkach nadal obowiązują skrócone godziny; dotyczy to UP Gdańsk 50, UP Szczecin 2 i UP Poznań 2. Poczta wskazała, że w najbliższym czasie w miarę możliwości wszystkie placówki będą sukcesywnie wracać do pełnych godzin pracy. Dodała, że w pozostałych miastach wojewódzkich klienci znów mają możliwość skorzystania z usług pocztowych przez całą dobę, a w Warszawie czynne są takie dwie placówki.