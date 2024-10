Komentarze ekonomistów

"Dzisiejsze info @GUS_STAT o rewizji PKB za cały 2023 rok niewiele wnosi do tego co się dzieje w gospodarce. Warto jednak odnotować, że zamiast 0,2% realnie PKB wzrosło o 0,1%. Otarliśmy się o stagnację" - ocenił na X Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Analitycy zespołu Pekao zwrócili uwagę w swoim wpisie na portalu X, dawny Twitter, że "Główna przyczyna rewizji to słabość inwestycji (nie tylko w 2022) - przypuszczamy że najmniejszych przedsiębiorstw". Do tego "konsumpcja spadła w 2023 r. 'tylko' o 0,3 proc. (zamiast -1 proc.) - w danych kwartalnych zobaczymy pewnie istotnie wyższy dołek i mniejszą lukę wg stanu na dziś".

"Dla RPP to nie są dobre informacje: mniejsze inwestycje to mniejszy potencjał gospodarki, za to luka na konsumpcji okaże się mniejsza. Ciekawe, czy to tłumaczy odbicie inflacji bazowej w połowie b.r...." - stwierdzono we wpisie.