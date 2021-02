Więcej absencji niż przed rokiem, częstsza praca z domu

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy

Efekt pandemii

W IV kw. 1211 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 7,3 proc. ogółu pracujących (w poprzednim kwartale było to 1555 tys. osób, a przed rokiem 951 tys. osób). Z tej grupy 323 tys. (tj. 26,7 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią (w poprzednim kwartale było to 97 tys. osób, co stanowiło 6,2 proc. wszystkich osób niewykonujących pracy w badanym tygodniu). Prawie jedna trzecia (100 tys.) jako przyczynę wskazała przerwę w działalności zakładu pracy spowodowaną pandemią (wobec 36 tys. w III kw).