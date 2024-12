Gigantyczna inwestycja w Polsce. Kluczowa decyzja "w najbliższych tygodniach"

Zakładamy, że w najbliższych tygodniach wojewoda mazowiecki wyda decyzję lokalizacyjną dla nowego lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował prezes spółki CPK Filip Czernicki. Dodał, że zgodnie z harmonogramem prace na terenie portu ruszą w 2026 roku.

- Uzupełniamy dokumentację, w oparciu o którą wojewoda wyda tę decyzję. Uwzględniamy w dokumentach konkretne działki, jakie udało się nam pozyskać w Programie Dobrowolnych Nabyć – wyjaśnił Czernicki. Jak dodał, pozwoli to spółce na wysłanie kompletu dokumentów do wojewody. - Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach decyzja lokalizacyjna zostanie przez wojewodę wydana – przekazał.

Prezes CPK podkreślił, że to dopiero pierwszy etap. - Będzie to pierwsza administracyjna decyzja lokalizacyjna i dopiero jej prawomocna wersja upoważni nas do prowadzenia procesów wywłaszczeniowych, których - mam nadzieję - nie będzie, albo będzie ich jak najmniej. Stąd namawiam wszystkich, aby skorzystali z możliwości porozumienia się i zbycia nieruchomości w trybie dobrowolnym - powiedział.

Możliwe odwołania

Czernicki nie wykluczył, że po wydaniu przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej będą składane odwołania. Według szefa CPK, w takim scenariuszu uprawomocnienia decyzji można spodziewać się w drugiej połowie 2025 r. - To jest moment, w którym nabędziemy prawo do nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną. Tym samym będziemy mieli tytuł do występowania z wnioskami o pozwolenie na budowę - wyjaśnił.

Czernicki dodał, że równolegle spółka musi dopilnować, aby zakończone zostały wszystkie projekty architektoniczne związane z nowym lotniskiem. - Tutaj intensywne prace trwają po stronie naszych najważniejszych kontraktorów, czyli biura architektonicznego Foster and Partners, które projektuje terminal oraz firmy Dar z grupy Sidara, która jest głównym inżynierem części infrastruktury pozaterminalowej, czyli między innymi dróg kołowania, dróg startowych, płyt postojowych. Prace te powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku - wskazał.

Zaznaczył, że zgodnie z harmonogramem w 2026 r. spółka będzie mogła formalnie zacząć realizować inwestycje już na terenie lotniska.

CPK między Warszawą i Łodzią PAP Infografika; Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Lotnisko może być samowystarczalne energetycznie

Jak powiedział Czernicki, architekci z firmy Foster złożyli do spółki ok. 6250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. - To jest mniej więcej 60 proc. prac projektowych, w tym zawarta jest przede wszystkim cała kubaturowa część terminala. Pracuje nad tym ponad 500 architektów - wyjaśnił. Dodał, że w przypadku firmy Dar zaawansowanie projektu jest na poziomie ok. 50 proc.

- Chcemy, aby całe lotnisko było nowoczesne i przede wszystkim przyjazne środowisku. Zamierzamy zastosować najnowsze technologie, także w zakresie wykorzystania energii. Planujemy dużą farmę fotowoltaiczną i myślę, że powinniśmy też myśleć nad farmą wiatrową, która uzupełniłaby te zielone źródła energii. Jest szansa, żeby lotnisko było samowystarczalne energetycznie - powiedział.

Prezes przekazał, że obecnie trwają prace analityczne dotyczące ruchu lotniczego dla Polski i Mazowsza. - Pierwsze prognozy, które omawiamy z doradcą, potwierdzają, że na 2032 r. CPK powinno mieć ok. 28-29 milionów pasażerów. Lotnisko będzie zaprojektowane oczywiście z nieco większą przepustowością, dodatkowo jako lotnisko modułowe będzie można je bez przeszkód rozbudowywać, jeśli ruch wzrośnie - powiedział.

Postępy prac nad CPK

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka CPK zakupiła dotychczas na terenie objętym planowaną decyzją lokalizacyjną 1,635 tys. działek o łącznej pow. 1,5 tys. ha, a dla kolejnych 350 ha są podpisane protokoły uzgodnień. W październiku zostały podpisane protokoły uzgodnień dla ponad 160 ha - to najlepszy miesięczny wynik od uruchomienia PDN w grudniu 2020 r. Do PDN zostało też zgłoszonych ok. 90 proc. budynków mieszkalnych z terenu przyszłego lotniska.

Wizualizacja CPK CPK

Należąca do Skarbu Państwa CPK to spółka powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP