Pieniądze z Unii na polskie drogi. Drogowcy pokazali rozliczenia

Na 92 projekty mamy już 61 umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy podali, że wartość dofinansowania przewidywanego dla wszystkich inwestycji to blisko 44 miliardy złotych.

GDDKiA poinformowała, że rozpatrywane są wnioski na kolejne siedem projektów, a do końca roku ma być złożone sześć nowych wniosków.

Wartość dofinansowania

"Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 92 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie blisko 44 mld zł (jest to kwota alokacji liczona wg kursu euro z maja br. - spadek kursu złotego spowodował wzrost wartości alokacji w porównaniu do wartości ze stycznia br. o około 1,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

"Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,84 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystaliśmy już ok. 80 proc. przyznanych środków" - pisze GDDKiA.