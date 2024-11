Firma zamyka fabrykę w Polsce. "Trudna decyzja"

Dyrektor komunikacji Northvolt Poland Anna Sobolewska poinformowała, że Northvolt kończy część działalności związaną z rozwojem i produkcją magazynów energii w Polsce i Szwecji . Oznacza to, że działalność fabryki Northvolt przy ul. Andruszkiewicza w Gdańsku, produkującej systemy magazynowania energii, nie będzie kontynuowana, a zakład zostanie przygotowany do sprzedaży .

Trwają rozmowy

Jak podał koncern, Northvolt prowadzi również rozmowy na temat sprzedaży drugiej części działalności jednostki biznesowej Northvolt Systems , w ramach której od 2018 roku produkowane są systemy bateryjne do zastosowań przemysłowych.

Kontynuowana będzie działalność Centrum Skalowania Biznesu w Gdańsku, świadczącego usługi w zakresie HR, IT, finansów, zakupów i logistyki dla spółek z grupy Northvolt.

"Konsekwencje" dla pracowników

Northvolt poinformował też w piątek o dobrowolnym złożeniu wniosku o reorganizację na podstawie Rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli to firmie na uzyskanie dostępu do nowych źródeł finansowania i kontynuację działalności, przy jednoczesnej restrukturyzacji zadłużenia oraz dostosowywaniu biznesu do bieżących potrzeb klientów.