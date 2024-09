Ewa Ewart z Nagrodą Specjalną Federacji Przedsiębiorców Polskich

Ewa Ewart została uhonorowana we wtorek Nagrodą Specjalną Federacji Przedsiębiorców Polskich za film dokumentalny "Do ostatniej kropli", który powstał w koprodukcji z TVN24. - To zaskoczenie, ale i ogromna satysfakcja. Jest to dowód na to, że przekaz tego filmu zaczyna docierać naprawdę do coraz szerszych kręgów, ogląda to również biznes - powiedziała Ewa Ewart.

Nagroda została wręczona podczas I edycji Blue Deal Congress. Ewa Ewart wyróżnienie otrzymała z rąk Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- To zaskoczenie, ale i ogromna satysfakcja. Jest to dowód na to, że przekaz tego filmu zaczyna docierać naprawdę do coraz szerszych kręgów, ogląda to również biznes. A w tym filmie jest o współpracy między biznesem a organizacjami społecznymi - powiedziała Ewa Ewart.

- Ta nagroda i ten kongres przypada na bardzo szczególny okres, kiedy jesteśmy świadkami ogromnych ludzkich tragedii i tego, co się dzieje na południu Polski. Zaczynamy szukać odpowiedzi na to, co się stało. Po raz kolejny w jakimś sensie przegraliśmy z żywiołem. Zadajemy sobie pytania czy odrobiliśmy lekcje. I bardzo się cieszę, że ten film powstał bo on dzisiaj przynosi bardzo wiele odpowiedzi - dodała.

"Do ostatniej kropli"

"Do ostatniej kropli", tworzony w koprodukcji z TVN24, ujawnia globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody "w imię postępu". To historia o bezsilności i desperacji, ale też o determinacji i nadziei. Opowiada nie tylko o rzekach, ale także o ludziach, którzy starają się ratować rzeki oraz uświadamiać, dlaczego problem jest tak ważny.

Poprzez ukazanie walki o czyste i zdrowe rzeki, dokument inspiruje i pokazuje, że my też możemy przyczynić się do rozwiązania tego kryzysu. Zdjęcia do filmu były kręcone w Kanadzie, Holandii, Włoszech, Szwajcarii, Albanii i Polsce, a ich autorami są Mateusz Kruszelnicki i Wiktor Strumiłło, operatorzy TVN24.

Film został wcześniej nagradzany miedzy innymi na festiwalach w Hamburgu czy Sandomierzu.

Dokument "Do ostatniej kropli" można zobaczyć w TVN24 GO.

O FPP

Federacja Przedsiębiorców Polskich zajmuje się ochroną praw oraz reprezentowaniem interesów pracodawców. Prowadzi projekty legislacyjne dla przedsiębiorców oraz reprezentuje głos biznesu wobec władz publicznych. FPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

