Euro w Polsce? "Wtedy realnie mogą pojawić się możliwości"

- Moglibyśmy na poważnie mówić o wejściu do strefy euro za dekadę - ocenił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Jego zdaniem, w momencie gdy spełnimy wszystkie kryteria i zbliżymy się do krajów najbogatszych, przyjęcie euro w Polsce będzie opłacalne.

- Bardzo ubolewam nad tym, że euro stało się zakładnikiem politycznym, podobnie jak chociażby kwestia migracji albo wieku emerytalnego i w związku z tym taka rzetelna merytoryczna dyskusja na ten temat nie tylko wśród polityków, ale również ekspertów, jest coraz trudniejsza - stwierdził Zuber.

Podkreślił, że w świecie politycznym "temat jest rozgrywany wedle doraźnych potrzeb", natomiast wśród ekspertów poglądy polityczne w tej kwestii także są coraz bardziej widoczne.

Co z euro w Polsce?

- Obecnie Polska nie spełnia nawet kryteriów nominalnych związanych z przyjęciem wspólnej waluty, choćby kryterium deficytu sektora finansów publicznych, który powinien być mniejszy niż 3 procent PKB - wyjaśnił ekonomista.

Dodał, że przyjęcie euro w czasie gdy Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu, nie będzie możliwe.

- To jest także kwestia inflacji, to jest także kwestia stóp procentowych, więc na dzisiaj nie spełniamy tych wymogów, które są niezbędne, żeby do strefy euro wejść - zaznaczył.

Ekspert zwrócił też uwagę na "kryteria realne, z których nikt nas nie będzie rozliczał". Mowa między innymi o upodobnieniu gospodarki kraju, który chce przyjąć euro, do najbogatszych państw strefy euro. - Chodzi o takie wartości, jak choćby dochód na mieszkańca i wydajność pracy. Tutaj nam jeszcze sporo brakuje - wyjaśnił.

Kiedy euro w Polsce?

- Myślę, że moglibyśmy na poważnie mówić o wejściu do strefy euro za dekadę. Wtedy realnie mogą pojawić się możliwości bezpiecznego wejścia, czyli z jednej strony spełnienie unijnych kryteriów, a z drugiej przybliżenie się do najbogatszych gospodarek - stwierdził Zuber.

Zdaniem Zubera duża niechęć Polaków do euro to z jednej strony efekt działań polityków, czyli obrzydzania wspólnej waluty, a z drugiej pamięć o kryzysie strefy euro. - Aby rozmawiać poważnie o przyjęciu wspólnej waluty, musielibyśmy najpierw doprowadzić do tego, żeby Polacy bardziej optymistycznie patrzyli na tę kwestię - dodał.

Ekspert przypomniał, ze "Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty". - My nie negocjowaliśmy tak jak swego czasu Wielka Brytania. Na razie nikt nas nie naciska na przyjmowanie euro, ale też potrafię sobie wyobrazić taką sytuację za kilka lat - mówił.

Euro opłacalne dla Polski?

- Moim zdaniem, w momencie gdy będziemy spełniali zarówno kryteria nominalne, jak i zbliżymy się do najbogatszych krajów w kwestii kryteriów realnych, to wejście do strefy euro będzie dla Polski opłacalne - ocenił ekonomista.

Wyjaśnił, że jest to opłacalne nie tylko ze względu na ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności w Polsce, ale także ryzyka kursowego czy dostęp do większego kapitału niż ten, którym nasz kraj dysponuje.

- Oczywiście tych elementów jest znacznie, znacznie więcej i moim zdaniem one jednak przykrywają te minusy, które także wiążą się ze strefą euro. Warto wejść, ale to niestety nie jest ten moment, nie jesteśmy jeszcze gotowi - podsumował.

Euro w Polsce a kryteria z Maastricht

Warunkiem przystąpienia do strefy euro jest spełnienie czterech warunków - to tak zwane kryteria z Maastricht. Zgodnie z tegorocznym raportem Polska obecnie nie spełnia żadnego z nich.

Jeden warunek dotyczy stabilnych cen - inflacja nie może być większa niż 1,5 proc. od średniego poziomu cen obliczonego dla trzech państw w strefie euro z najniższą inflacją.

Drugi warunek jest związany z finansami publicznymi - nakazuje, by deficyt nie był wyższy niż 3 proc. PKB, a dług publiczny nie przekraczał 60 proc. PKB. Polska została w tym roku objęta procedurą nadmiernego deficytu.

Trzeci warunek dotyczy długoterminowych stóp procentowych - mogą one być większe najwyżej o 2 pkt. proc. od średniej obliczonej dla trzech państw w strefie euro z najniższymi stopami procentowymi.

Warunek czwarty mówi o stabilnej walucie - stanowi, że państwo chcące przystąpić do strefy euro, musi uczestniczyć w mechanizmie kursowym ERM II przez co najmniej dwa lata.

