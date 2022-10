Jacek Sasin i Anna Moskwa po spotkaniu w Waszyngtonie. Rozmawiali o elektrowni jądrowej w Polsce

Jak przekazał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin "spotkanie dotyczyło naszych wspólnych projektów w zakresie energetyki jądrowej". - Było to bardzo konstruktywne i bardzo dobre spotkanie. Ono miało służyć i temu posłużyło, żeby wyjaśnić te wszelkie kwestie, które pozostały jeszcze do wyjaśnienia, jeśli chodzi o naszą decyzję dotyczącą wyboru partnera zagranicznego w państwowym projekcie energetyki jądrowej - wyjaśniał.

Ministrowie z wizytą w USA

Decyzja o atomie?

Sasin w czwartek w Sejmie był pytany przez dziennikarzy o to, czy planowana na weekend jego wizyta w Stanach Zjednoczonych oznacza, że "decyzja wskazania amerykańskiego podmiotu, jako tego, który będzie budować elektrownie jądrową w Polsce, już zapadła". - To będzie decyzja całego rządu, bo to ma być uchwała Rady Ministrów w tej sprawie, która wskaże rzeczywiście w tym postepowaniu, które trwa już od dłuższego czasu, ten podmiot, który będzie partnerem naszym, jako państwa polskiego, do budowy elektrowni atomowej w tym systemie państwowym - mówimy tutaj o (...) programie rządowym, który będzie realizowany. Istnieją rzeczywiście potrzeby jeszcze pewnych rozmów, wyjaśnień, doprecyzowania pewnych spraw. Ta bezpośrednia rozmowa z panią sekretarz Granholm mam nadzieję rozwiąże większość tych problemów - powiedział dziennikarzom wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.