Tusk o miliardach dla polskich firm

60 miliardów złotych z całej kwoty przeznaczonej na budowę pierwszej elektrowni jądrowej ma trafić do polskich firm - oświadczył we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- My, jako państwo polskie mamy wydać 60 miliardów złotych i przyjęliśmy zasadę, że w związku z tym 60 miliardów złotych tego, co wydamy na budowę, musi trafić do polskich firm - stwierdził szef rządu. Ostatnie rządowe szacunki kosztów budowy elektrowni to 192 mld zł. Elektrownię na Pomorzu ma wybudować konsorcjum Westinghouse-Bechtel w technologii AP1000.