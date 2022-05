Gigantyczne zapotrzebowanie na drewno. Powodem wzrost cen energii

Chodzi o decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych "w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów - odbiorców indywidualnych, surowca drzewnego do celów opałowych". Dotyczy to sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Drewno na opał

MKiŚ podkreśliło, że ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców terenów wiejskich, małych miasteczek, których gospodarstwa domowe nie są włączone do gminnych lub miejskich systemów ciepłowniczych.

"Cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach. Priorytetowo należało zadbać by pierwszeństwo samopozyskiwania drewna miały społeczności lokalne" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Zapotrzebowanie na drewno

Z danych przedstawionych w ubiegłym tygodniu w Sejmie przez wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki wynika, że w latach 2015-2020 pozyskiwano w polskich lasach od 35,5 do 41,6 mln m3 drewna rocznie. Przy czym - jak zaznaczył Siarka - największe wycięcia przypadły na rok 2017 (40,6 mln m3) oraz 2018 (41,6 mln m3), kiedy usuwano skutki wichury, która przeszła przez Bory Tucholskie.

Wiceszef wskazywał przy tym, że zapotrzebowanie na drewno jest obecnie "gigantyczne". - Obecnie podaż jest znacznie niższa niż popyt, co sprawia, że w niektórych regionach toczy się prawdziwa wojna o drewno - wskazał Siarka.

Gigantyczne wzrosty cen opału

Zużycie węgla w 2021 r. wzrosło na całym świecie - w Europie o 12 proc., a w USA o 17 proc. w stosunku do 2020 r. Bloomberg zwraca uwagę, że popyt na węgiel wzrasta od zeszłego roku - jest to konsekwencja niedoboru gazu ziemnego oraz gwałtownego wzrostu zużycia energii elektrycznej po pandemii. W tym samym czasie w Europie i w niektórych innych częściach świata zaczęło brakować energii ze źródeł odnawialnych. Inwazja Rosji na Ukrainę przyspieszyła tę tendencję i wywołała efekt domina, które sprawia, że producenci energii walczą o dostawy, a ceny rosną do rekordowych poziomów.