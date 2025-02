Brzoska: Z założenia nie wierzę politykom. Powiem "sprawdzam" w ciągu 100 dni

- Z założenia nie wierzę politykom. Powiem "sprawdzam" w ciągu 100 dni. Jeśli z tych 300 propozycji połowa zostanie wdrożona szybką ścieżką, to będzie to gigantyczny sukces – ocenił w piątek w Radiu ZET prezes InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca podkreślił, że nie chce wchodzić do polityki. - Jestem z krwi i kości człowiekiem biznesu, filantropem, myślę niezłym ojcem i niezłym mężem - powiedział Brzoska.

Brzoska o rozmowach z politykami

- Rozmowa z politykami jest trudna. - Z założenia nie wierzę politykom. Powiem "sprawdzam" w ciągu 100 dni. Jeśli z tych 300 propozycji połowa zostanie wdrożona szybką ścieżką, to będzie to gigantyczny sukces – przyznaje przedsiębiorca. Jego zdaniem, jeśli rząd traktuje sprawę na serio, to powinien przyjąć połowę z propozycji Brzoski i jego zespołu.

Brzoska: Europa jest słaba gospodarczo i regulacyjnie

Brzoska: nasze prawo podatkowe to kilka tysięcy stron

Brzoska odniósł się także do praktyki dotyczącej implementacji przepisów unijnych. Podkreślił, że większość krajów UE przyjmuje przepisy unijne "jeden do jednego". - Tymczasem w Polsce przy okazji implementacji przepisów unijnych były one nadbudowywane o ok. 80 proc. na etapie tworzenia przepisów, a potem, w konsultacjach społecznych, jeszcze o 50 proc. W efekcie w Holandii przepisy implementowane są 1 do 1, a w Polsce 1 do 2,3 – powiedział szef InPostu. - Jak mamy być konkurencyjni, skoro przepisy podatkowe liczą 5,7 tys. stron, z czego 1,8 tys. dobudowano tylko na przestrzeni ostatnich 5 lat - powiedział. Wyjaśnił, że w pracach zespołu deregulacyjnego bierze już udział kilkaset osób. Jak poinformował, "tylko w tym tygodniu" zgłoszonych zostało 4,5 tys. propozycji deregulacyjnych. - Deregulacja nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do poprawy jakości życia wszystkich obywateli. Zaproponujemy nie tylko zmiany w prawie, ale również rozwiązania poprawiające komfort pracy urzędników - wskazał Brzoska.