Kasa państwa pod kreską. Najnowsze dane

"W okresie styczeń – lipiec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 356,5 mld zł i były wyższe o ok. 32,5 mld zł (tj. 10 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (324 mld zł, tj. 53,9 proc. planu)" – podało MF.

Dochody budżetowe

Resort poinformował, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 319 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r. o ok. 33,4 mld zł (tj. 11,7 proc.).

Dochody z podatku VAT wyniosły 170,3 mld zł i były wyższe o ok. 29,4 mld zł, czyli o 20,8 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r., a dochody z podatku akcyzowego wyniosły 50,5 mld zł i były wyższe o ok. 3,5 mld zł (tj. 7,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r.