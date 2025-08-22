Decyzja Trumpa. Poczta Polska reaguje

Poczta Polska od poniedziałku czasowo wstrzymuje przyjmowanie przesyłek do USA zawierających towary - poinformował w piątek operator. Możliwe będzie wysyłanie korespondencji i dokumentów. 29 sierpnia przestaną obowiązywać zwolnienia z cła i podatków od towarów wysyłanych do Stanów Zjednoczonych o wartości poniżej 800 dolarów.

Jak wynika z komunikatu Poczty Polskiej, wygasające rozporządzenie amerykańskiego prezydenta "zawieszające zwolnienie z cła de minimis dla wszystkich krajów" dotyka całą Unię Europejską, a w jego konsekwencji od 25 sierpnia Poczta polska "zmuszona jest (...) czasowo ograniczyć przyjmowanie przesyłek zawierających towary, kierowanych do Stanów Zjednoczonych".

Ograniczenie ma dotyczyć przesyłek z towarami, w tym przesyłek pocztowych i listowych z zadeklarowaną wartością, przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych, przesyłek Global Ekspress i EMS.

Możliwe będzie wysyłanie przesyłek listowych nierejestrowanych i poleconych niezawierających towarów, gdyż dopuszczalna będzie jedynie korespondencja i dokumenty. Wysyłać będzie można również przesyłki EMS z dokumentami.

Poczta Polska nie jest jedyna

Poczta przekazała, że podobne ograniczenia wprowadziło wiele innych administracji pocztowych w Europie.

Zacytowała stanowisko PostEurop, które reprezentuje europejskich operatorów pocztowych. Wynika z niego, że środek ten będzie miał znaczący wpływ na wszystkie firmy pocztowe na całym świecie i ich klientów wysyłających przesyłki za pośrednictwem sieci pocztowych do Poczty Stanów Zjednoczonych (USPS).

"Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane oraz współpraca z Służbą Celną i Ochrony Granic USA, nie zostały jeszcze jasno określone. Dotąd towary o wartości do 800 dolarów były zwolnione z cła. Od 29 sierpnia każda przesyłka z towarem będzie podlegać obowiązkowi celnemu w USA niezależnie od jej wartości i kraju nadania" - przekazało PostEurop, cytowane w komunikacie Poczty.

Oświadczenie w sprawie stawki celnej

21 sierpnia uzgodniono oświadczenie UE i USA ws. stawki celnej. Zakłada ono, że większość towarów importowanych ze wspólnoty ma być objęte 15-proc. stawką celną. Wyższe cła obejmą m.in. alkohole, a niższe - leki generyczne, samoloty i ich części.

Polski operator zadeklarował, że na bieżąco monitoruje sytuację i gdy będzie to możliwe, wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA.

Zwolnienie z podatków i ceł zostało na towary do 800 dolarów zostało zniesione na mocy decyzji Trumpa z lutego. Została ona jednak szybko wstrzymana po apelach biznesu.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP