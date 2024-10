"Nikt nie ma takich planów". Deklaracja ministry

Zamrożenie cen energii w 2025 roku to koszt około 4,4 miliarda złotych - przekazała we wtorek ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak dodała, pomysł przedłużenia osłon energetycznych popiera zarówno premier, jak i liderzy partii politycznych.

- My mamy wszystko policzone i powiem tak: 4 mld 400 mln zł według naszych szacunków kosztuje przedłużenie ceny maksymalnej w przyszłym roku. Bon energetyczny w tej chwili wypłacany już obywatelom (...) jego koszt to jest ok. 1 mld zł - dodała podczas rozmowy w TOK FM.

Trwają wypłaty bonu energetycznego

Hennig-Kloska przypomniała, że trwają już wypłaty bonu energetycznego . - Wojewodowie w dwunastu województwach przekazali środki do samorządów, a w czterech kolejnych zrobią to w kolejnym tygodniu - poinformowała.

"Gospodarka nie jest gotowa na system kaucyjny"

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.