"Zabraknie co najmniej 20 miliardów złotych"

Stan budżetu

"Wprawdzie deficyt budżetowy pozostaje wysoki (53 mld zł od stycznia do maja), a trzeba jeszcze do niego doliczyć deficyt w funduszach pozabudżetowych, który jest trudny do policzenia, ale są też dobre wiadomości. Najważniejszą z nich jest odbudowa dochodów podatkowych. Najsilniej rosną wpływy z PIT, aż o 72 proc. r/r patrząc na dynamikę średniej kroczącej za ostatnie 12-miesięcy" – czytamy w komentarzu Banku Pekao. Ekonomiści banku wyjaśnili, że jest to w dużej mierze efekt niskiej bazy statystycznej po wprowadzeniu reform podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Dodali jednak, że budżet zyskuje też na "wysokiej dynamice wynagrodzeń przy usztywnionych progach podatkowych". Dodali także, że wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest "najpewniej pozorne i wynika z przesunięcia terminów rozliczenia tego podatku z czerwca na kwiecień" MF podało, że dochody z podatku PIT po maju wyniosły 33 mld zł i były wyższe o ok. 9,7 mld zł niż w analogicznym okresie roku 2023, zaś wpływy z CIT sięgnęły 38,3 mld zł i były wyższe o ok. 14,7 mld zł. Z danych resortu wynika, że dochody z VAT sięgnęły 122,1 mld zł i były wyższe o ok. 19,5 mld niż po 5 miesiącach 2023 r. "Cieszy (…) systematyczna odbudowa wpływów z podatku VAT (+12 proc. r/r). To następstwo wzrostu konsumpcji oraz od dwóch miesięcy także przywrócenia 5-proc. stawki VAT na żywność. Odbudowa ta trwa jednak zbyt wolno, żeby założony poziom dochodów z tego podatku na 2024 r. (316 mld zł) został osiągnięty. Zabraknie co najmniej 20 mld zł. Nowelizacja budżetu z tego tytułu nie jest wykluczona" – czytamy w komentarzu ekonomistów Banku Pekao.