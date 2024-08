Miliardy na mieszkalnictwo w nowym budżecie. "Szeroki obszar działań"

Ile pieniędzy na mieszkalnictwo w budżecie 2025

Projekt przewiduje również dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program "Mieszkanie na Start"), dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program "Mieszkanie dla Młodych"), dopłaty do rat kredytów hipotecznych udzielanych na zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu jednorodzinnego oraz wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe (program "Pierwsze Mieszkanie"), a także dopłaty w formule spłat rodzinnych oraz gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu hipotecznego udzielanego na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego (program "Mieszkanie bez wkładu własnego").