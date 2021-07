Nawet markety budowlane wprowadzają usługi pocztowe. Mogą się otwierać w niedziele niehandlowe

W niedziele objęte zakazem handlu otwierają się nie tylko mniejsze i większe sklepy spożywcze, ale również markety budowlane. To efekt podpisanych umów z operatorami pocztowymi.

Bricomarche to sieć supermarketów typu "dom i ogród". Grupa Muszkieterów, do której należy Bricomarche, w oświadczeniu przesłanym TVN24 Biznes wskazała, że w ramach sieci w Polsce działają 173 sklepy, które prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. "Mają oni bezpośredni wpływ na politykę personalną, godziny otwarcia sklepu, a także zarządzanie swoim przedsiębiorstwem" - wyjaśniono.

"Przykładem decyzji wybranych właścicieli supermarketów Bricomarche, w odpowiedzi na potrzeby okolicznych mieszkańców, było podpisanie przez nich umów z operatorami pocztowymi. Na mocy tych umów, indywidualne sklepy oferują klientom także usługi pocztowe, co może wiązać się z ich otwarciem we wszystkie niedziele" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi. Jednocześnie podkreślono, że podejmowane przez właścicieli działania w tym zakresie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sieci handlowe z usługami pocztowymi

Pod koniec maja br. Kaufland wprowadził usługi pocztowe we wszystkich sklepach, również w hipermarketach. Na razie sieć nie zdecydowała się, by otworzyć swoje placówki w niedziele, ale bierze taką możliwość pod uwagę.

To nie są jedyne sieci handlowe, które wprowadziły usługi pocztowe. Pod koniec 2020 roku współpracę z firmą kurierską DHL Parcel nawiązało niemal pół setki sklepów Stokrotka Express. W marcu 2021 roku również sieć Intermarche poinformowała, że część jej placówek zostanie otwarta w niedziele i będzie świadczyć usługi pocztowe. Do grona sieci czynnych w ostatni dzień tygodnia dołączył Polomarket.

W listopadzie 2019 Grupa Eurocash poinformowała, że sklepy sieci Abc mogą wdrożyć usługi pocztowe w swoich placówkach. Potem kolejne marki należące do Grupy poszły tym samym tropem – usługi pocztowe są świadczone w Delikatesach Centrum, Lewiatanie czy Euro Sklepie.

Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele

Ustawa o handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. właśnie w placówkach pocztowych. Niewykluczone jednak, że już wkrótce dojdzie do zmian w przepisach. Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości, który pilotował prace nad zmianami, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" zapowiadał, że projekt nowelizacji ustawy trafi do Sejmu na początku lipca. Do tej pory projekt nie został opublikowany na sejmowych stronach.