Prezes państwowego banku odwołana. Jest decyzja premiera

czytaj dalej

Polska w połowie grudnia złożyła pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek musi zostać oceniony przez Komisję Europejską. - Normalny proces to jest od dwóch do trzech miesięcy - mówiła w czwartek w Brukseli minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zaznaczyła, że "to jest w ogromnym stopniu uzależnione od procesu realizacji reform sądownictwa". W jej ocenie brak ewentualnego podpisu prezydenta Andrzeja Dudy pod rządowymi ustawami nie zablokuje wypłat pieniędzy z KPO dla Polski.