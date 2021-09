Auchan ma umowę w sprawie usług pocztowych. To daje możliwość otworzenia sklepów w niehandlowe niedziele

Auchan Retail Polska szykuje się do wprowadzenia w swoich sklepach usług kurierskich i pocztowych. Sieć podpisała w tej sprawie umowę ze spółką Pointpack. Wcześniej Auchan zapowiadało, że planuje otwarcie sklepów w niedziele objęte zakazem handlu. Niedawno umowę z Pointpack podpisał również Carrefour Polska.

Zakaz handlu w niedziele - otwarte sklepy

To nie jest jedyna większa sieć handlowa, która powołuje się na wyjątek dotyczący placówek pocztowych przy podejmowaniu o decyzji o otwieraniu sklepów w niedziele niehandlowe.

Otwarcie części sklepów od minionej niedzieli zapowiadało Netto . Począwszy od niedzieli 5 września część swoich sklepów w niedziele objęte zakazem handlu "w związku z rozwojem usług pocztowych" otworzył Lidl. Na taki krok zdecydował się również, należy do tej samej Grupy Schwarz, Kaufland.

Niedawno informowaliśmy, że Carrefour Polska podpisał umowę ramową o współpracy z firmą Pointpack. "Uruchomienie usług kurierskich dających naszym klientom możliwość nadania lub odbioru przesyłek w Carrefour, to kolejne z udogodnień, które chcemy zaoferować im przy okazji codziennych zakupów" - poinformowała TVN24 Biznes Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji Carrefour Polska. Czy to oznacza, że sklepy należące do sieci będą otwarte również w niedziele niehandlowe? Tego na razie nie wiadomo.