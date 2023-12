Nowy minister finansów: w stu procentach z tego budżetu nikt nie jest zadowolony

Ten dodatkowy deficyt to niemal w całości podwyżki dla nauczycieli. To są pieniądze na rozwój gospodarczy, bo Polski nie stać, aby nauczyciele zarabiali tak słabo - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 minister finansów Andrzej Domański. Pytany o pieniądze dla mediów publicznych podkreślił, że "pieniądze dla TVP zostały wstrzymane". - W stu procentach z tego budżetu nikt nie jest zadowolony -zaznaczył.

Minister finansów o budżecie

