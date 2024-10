Po alkotubkach pojawiły się alkolody. Leszczyna: ciśnie mi się na usta wyraz nieparlamentarny

Alkolody - to kolejny produkt z dodatkiem alkoholu, który można kupić w sklepach spożywczych - donosi portal wpoznaniu.pl, powołując się na informację otrzymaną od czytelnika. Ma on być dostępny w dziale z mrożonkami. - Takie zachowania producentów, dystrybutorów alkoholi, nie będą możliwe - komentuje ministra zdrowia Izabela Leszczyna, nawiązując do przygotowanej nowelizacji ustawy, która ma między innymi zakazać sprzedaży produktów innych niż te w płynie.

Okazuje się, że alkotubki, to nie jedyny "nowoczesny" produkt alkoholowy. Jak donosi portal wpoznaniu.pl, w dziale z mrożonkami jednego z poznańskich sklepów można kupić alkolody.

Alkolody ze zwykłymi lodami. W ślad za alkotubkami

"Nasz czytelnik na osiedlu Kopernika w jednej z popularnych sieci marketów w lodówkach z lodami znalazł alkolody. Do złudzenia przypominają one popularne tzw. wodne lody" - czytamy na portalu.

Ponadto "mają one podobny kształt i rozmiar. Co prawda na lodach jest oznaczenie, że zawierają alkohol i że są przeznaczone tylko dla osób powyżej 18-tego roku życia, ale jak napisał nasz czytelnik 'nie trudno je pomylić z normalnymi lodami”.

To kolejny produkt na rynku, po tak zwanych alkotubkach, przypominających popularne owocowe musy dla dzieci. Jednak te producent, po oburzeniu opinii publicznej, wycofał z obrotu.

Redakcja biznesowa tvn24.pl napisała do producenta z pytaniami, jednak do chwili publikacji, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Głos ministry zdrowia

- Zmiany legislacyjne w państwie demokratycznym nie są tak szybkie, jak byśmy chcieli. Nawet w takich trudnych, newralgicznych i nadzwyczajnych sytuacjach, jak alkotubki, czy lody alkoholowe. Ustawa, którą przygotowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, które jest już po Stałym Komitecie Rady Ministrów, przewiduje, że opakowania alkoholu - to był także wniosek pani ministry Barbary Nowackiej - nie mogą w żaden sposób zachęcać dzieci i młodzież do 18. roku życia, do kupowania takich alkoholi - powiedziała ministra zdrowia, Izabela Leszczyna, zapytana o sprzedaż alkolodów na konferencji prasowej w Sejmie.

- Dlatego w momencie, kiedy wejdzie w życie nasza ustawa to takie - no właśnie szukam odpowiedniego słowa, ale chyba nie mogę użyć tego wyrazu, bo mi się ciśnie na usta wyraz nieparlamentarny. A więc takie zachowania producentów, dystrybutorów alkoholi, nie będą możliwe - dodała.

- Te lody - ja ich na szczęście nie widziałam - ale rozumiem, że one wyglądają jak lody. Przypominają coś, co ma być fajne i może nas ochłodzić. No więc to nie będzie możliwe po wejściu w życie tej ustawy - powiedziała Leszczyna.

Koniec z alkoproduktami

Rząd, po aferze z alkotubkami, przygotował nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która ma zapobiec wprowadzaniu do obrotu produktów takich jak właśni alkotubki, czy alkolody. Zakłada on bowiem, że opakowania alkoholi o pojemności do 300 ml powinny być wykonane ze szkła lub metalu oraz zabrania wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna. To z kolei ma być odpowiedź na pojawienie się na rynku alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu czy pasty.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl