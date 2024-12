Tysiące poszkodowanych w głośnej aferze. Prokuratura: 131 osób usłyszało zarzuty

czytaj dalej

- Dyskusja o obniżce stóp procentowych zacznie się od października 2025 roku, nie będzie to dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp w przyszłym roku, to się przesuwa na 2026 rok - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.